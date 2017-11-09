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09.11.201711:27
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    Во Львовской области двое детей отравились мышиным ядом

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    Врачи спасают восьмилетнего мальчика и трехлетнюю девочку, которые попали в больницу в тяжелом состоянии.
    Автомобили Скорой помощи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом, сообщает региональное управления ГСЧС.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    ЧП произошло в селе Голосковичи. Ядом отравились трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.

    Сейчас оба ребенка 8 ноября госпитализированы в Бродовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

    На утро 9 ноября дети находятся в среднем состоянии тяжести.

    Медики и правоохранители выясняют все обстоятельства, при которых произошло отравление.

    В октябре в Черновцах более 50 учеников младшей школы обратились к врачам с подозрением на отравление. Госпитализирован был один школьник.

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