Во Львовской области двое детей отравились мышиным ядом

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом, сообщает региональное управления ГСЧС.
ЧП произошло в селе Голосковичи. Ядом отравились трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.
Сейчас оба ребенка 8 ноября госпитализированы в Бродовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.
На утро 9 ноября дети находятся в среднем состоянии тяжести.
Медики и правоохранители выясняют все обстоятельства, при которых произошло отравление.
В октябре в Черновцах более 50 учеников младшей школы обратились к врачам с подозрением на отравление. Госпитализирован был один школьник.