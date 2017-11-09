Во Львовской области двое детей отравились мышиным ядом

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом, сообщает региональное управления ГСЧС.

ЧП произошло в селе Голосковичи. Ядом отравились трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.

Сейчас оба ребенка 8 ноября госпитализированы в Бродовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

На утро 9 ноября дети находятся в среднем состоянии тяжести.

Медики и правоохранители выясняют все обстоятельства, при которых произошло отравление.

В октябре в Черновцах более 50 учеников младшей школы обратились к врачам с подозрением на отравление. Госпитализирован был один школьник.