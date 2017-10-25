Число отравившихся газом ужгородских школьников возросло

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Количество учащихся СОШ №9 Ужгорода, отравившихся неизвестным газом и обратившихся в медицинские учреждения, увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

"Все 13 детей сейчас находятся в стабильном удовлетворительном состоянии в общих палатах. Одиннадцать школьников были транспортированы "скорыми", а двух привели родители уже из дома, так как раздражающие симптомы не исчезали", — говорится в сообщении.

Читайте также: И воцарился хаос. Криминал с детьми: убийства и похищения по всей стране

Во время госпитализации практически у всех детей фиксировалось повышение температуры до 37,3. Также они жаловались на потемнение в глазах, головокружение, головную боль, тахикардию, тошноту и сухой раздражающий кашель.

Школьникам была проведена протокольная деинтиксикоционная инфузионная и кислородная терапия, а также ингаляции с противоотечной смесью. Также дети принимали сорбенты и обезболивающие средства.

Медики предполагают, что эта симптоматика характерна для отравления перцовым газом. Эта слезоточивая смесь временно выводит человека из строя, однако симптомы быстро исчезают и не угрожают жизни человека.

Смотрите также: Громкие массовые отравления 2017 года

В связи с происшествием в СОШ №9 в Ужгородском городском совете собралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Там сообщили, что пока вещество, которое распространялось в помещении школы, неизвестно. Происшествие, в соответствии с ведомственным классификатором, определено как "чрезвычайная ситуация" (код 2.37).

Ранее сообщалось о массовом отравлении школьников в Краматорске.