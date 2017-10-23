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    В Ивано-Франковске в одном из детских садов произошло массовое отравление

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    По информации СМИ, в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней тяжести госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В детском саду Ивано-Франковска произошло отравление, пострадали 7 человек, из них 5 детей, сообщает "Фіртка".

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    "В областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней тяжести госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей, являющихся воспитанниками ДОЗ. Двое взрослых — работники этого же заведения", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что специалистами городского управления Госпродпотребслужбы проведено эпидемиологическое расследование и обследование пищеблока, где ели дети. Также отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась еда, для лабораторного исследования. Городской департамент образования обязали приостановить работу детского сада до установления причин заболевания.

    Ранее пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения в регионе сообщала, что во Львове отравились 12 человек после посещения одного из местных ресторанов.

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