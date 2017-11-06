Полиция назвала три версии расстрела предпринимателя в Харькове

Пресс-служба Полиции Харькова

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Полиция рассматривает три версии убийства мужчины, которого в воскресенье расстреляли в машине в Харькове, сообщил в понедельник заместитель начальника управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

Ранее в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области Украины сообщила, что неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель. Депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула. Генеральный прокурор Юрий Луценко, по словам Мосийчука, связал расстрел мужчины с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Во-первых, убийство, совершенное из круга знакомых потерпевшего из корыстных побуждений, мести или каких-либо неприязненных отношений. Вторую версию следствие расследует как умышленное убийство, совершенное из-за долговых обязательств. Возможно, его личные или те, которые были перед ним. И третья версия, которую рассматривает следствие, это совершенное убийство с целью перераспределения сфер влияния криминальной среды города Харькова", — цитирует Чижа УНИАН.

Он отметил, что следствие также не исключает озвученную генпрокурором версию о причастности Аксельрода к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. "Следствие также не исключает данную версию. Параллельно есть уголовное производство. По другому уголовному производству уже даны конкретные указания, и следственно-оперативная группа, которая работает над этим уголовным производством, параллельно занимается данной версией событий", — сказал Чиж.

Он добавил, что полиция расследует преступление по статье "убийство, совершенное по заказу".

Чиж также сообщил, что убийство было совершено из автоматического оружия, которое на месте происшествия не нашли. По его словам, киллер был один, но не исключается наличие второго человека, который помогал совершить убийство и впоследствии скрыться преступнику. В машине Аксельрода были обнаружены вещества, которые, по мнению следователей, могут быть запрещены в обращении, сейчас они направлены на экспертизу.