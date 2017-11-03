В Харькове автомобиль депутата облили кислотой

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КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Харькове автомобиль депутата облсовета облили кислотой, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По данным правоохранителей, в ночь с 1 на 2 ноября в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Культуры неизвестные облили кислотой крышу, двери и капот автомобиля Lexus. Вечером того же дня к силовикам обратился и владелец иномарки. Полиция открыла уголовное производство по статье 194 УК Украины ("умышленное повреждение имущества").

Вскоре стало известно, что машина принадлежит депутату облсовета об партии "Видродження" Альберту Кононенко. Эту информацию он подтвердил на своей странице в Facebook. Порчу автомобиля Кононенко назвал попыткой запугать его и других депутатов от его фракции.

"Это лишь малая толика направленной на меня атаки определенными личностями, чьи имена скоро станут известными и нарицательными. Это лишь вопрос времени и обстоятельств", — написал он.

Напомним, 11 октября в Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого неизвестные облили кислотой около 30 автомобилей.