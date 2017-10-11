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    Киев

    В Киеве 30 машин облили кислотой

    (обновлено: )22020
    В соцсетях пишут, что ночью между домами на ул. Ревуцкого, 11г и 11в, облили кислотой около 30 автомобилей. До этого днем активисты собирались по поводу незаконной стоянки.
    В Киеве 30 машин облили кислотой
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого неизвестные облили кислотой около 30 автомобилей, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    facebook.com/KyivOperativ
    В Киеве 30 машин облили кислотой

    "Сегодня ночью, между домами на ул. Ревуцкого, 11г и 11в, облили кислотой около 30 автомобилей. Вчера активисты собирались по поводу незаконной стоянки, а сегодня утром вот такая ситуация. Совпадение?" — говорится в сообщении.

    Как отмечают пользователи в комментариях, облитые кислотой автомобили были припаркованы на тротуаре.

    Напомним, 18 сентября в Киеве также на улице Ревуцкого неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей. 

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