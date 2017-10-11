КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого неизвестные облили кислотой около 30 автомобилей, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

facebook.com/KyivOperativ В Киеве 30 машин облили кислотой

"Сегодня ночью, между домами на ул. Ревуцкого, 11г и 11в, облили кислотой около 30 автомобилей. Вчера активисты собирались по поводу незаконной стоянки, а сегодня утром вот такая ситуация. Совпадение?" — говорится в сообщении.

Как отмечают пользователи в комментариях, облитые кислотой автомобили были припаркованы на тротуаре.

Напомним, 18 сентября в Киеве также на улице Ревуцкого неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей.