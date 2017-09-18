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    В мире

    В Марселе неизвестная плеснула кислотой в лицо туристкам

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (238)

    (обновлено: )27
    Двух пострадавших - девушек в возрасте 20 и 21 года - доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.
    На месте инцидента в Марселе
    @laprovence

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. На вокзале в Марселе женщина плеснула соляной кислотой в американских туристок, пишет газета Provence. Инцидент произошел около 11 утра по местному времени (12:00 по Киеву) на вокзале Saint-Charles, где четыре американки ждали пересадки на поезд в Париж.

    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
    Взрыв в лондонском метро признали терактом: кадры с места ЧП

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    Двух пострадавших — девушек в возрасте 20 и 21 года — доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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