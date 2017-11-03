Рядом с местом убийства депутата от БПП обнаружен еще один труп

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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Недалеко от тела депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым ночью, был обнаружен еще один труп, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Анна Зыкова.

"Установлено, что действительно обнаружен труп недалеко от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Еще продолжаются следственные действия в отношении другого убитого", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Также Зыкова озвучила версии, которые рассматривает следствие и квалификацию преступления.

"Следствие рассматривает несколько версий убийства. В основном остается политическая и активная журналистская деятельность депутата. Также мы не исключаем личную неприязнь в отношениях или совершение убийства из хулиганских побуждений. Еще есть версия о деятельности юридической фирмы, владельцем которой он был. Сейчас это все версии. Сейчас допрашиваются соседи, которые, возможно, являются свидетелями. Устанавливаются возможные лица, которые видели его. Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК, умышленное убийство. Грозит 7-15 лет лишения свободы. В дальнейшем мы не исключаем изменение квалификации", — добавила она.