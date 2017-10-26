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    Во Львовской области подростки обстреляли домашних котов из пневматики (18+)

    (обновлено: )7203
    Сообщается, что подростки стреляли по домашним котам. Одно животное спасти не удалось. Решается вопрос правовой квалификации события согласно ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.
    Подростки, которые расстреливали котов
    Varta1 - Варта1 ГО"Варта1"

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Стрые Львовской области двое подростков открыли охоту из пневматического оружия на домашних котов.

    Об этом сообщает "Varta1 — Варта1 ГО"Варта1" на своей странице в Facebook.

    "Точно неизвестно сколько они уже безнаказанно убили или покалечили. Одну кошечку, к сожалению, спасти не удалось, другой — Рыжик, вчера прибежал с окровавленной головой. После осмотра раны стало понятно, что отверстие в ушке соответствует пуле от пневматического оружия", — рассказывается в сообществе.

    Varta1 - Варта1 ГО"Варта1"
    Подростки, которые расстреливали котов, и полиция
    Varta1 - Варта1 ГО"Варта1"
    Травмированный подростками кот

    Хозяин кота вышел во двор и сразу же заметил двух парней. В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет. Мужчина вызвал полицию и задержал парней, которые попытались сбежать.

    Как стало известно, подростки учатся в училище.

    В полиции сообщили, что решается вопрос правовой квалификации события согласно ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.

    Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку.

    Смотрите также видео: Савченко: мы готовы к строительству Центра защиты животных в Киеве

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