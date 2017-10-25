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    Происшествия

    В Киевской области горит юношеская спортшкола

    (обновлено: )61
    Как стало известно на месте происшествия, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания.
    В Киевской области горит юношеская спортшкола
    ГСЧС

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В среду утром в районной детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) в пгт. Згуровка Киевской области возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    Детей на момент возникновения пожара в школе не было.

    Как стало известно на месте происшествия, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания. Из-за угрозы жизни составу пожарно-спасательных подразделений было принято решение о тушении снаружи здания.

    ГСЧС
    В Киевской области горит юношеская спортшкола

    Как отмечается, в 09:55 пожар площадью 400 кв.м. был локализован. К тушению привлечены 36 человек особого состава и восемь единиц техники.

    Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли 1218 человек, еще 1186 человек пострадали.

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