ГСЧС

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В среду утром в районной детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) в пгт. Згуровка Киевской области возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Детей на момент возникновения пожара в школе не было.

Как стало известно на месте происшествия, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания. Из-за угрозы жизни составу пожарно-спасательных подразделений было принято решение о тушении снаружи здания.

ГСЧС В Киевской области горит юношеская спортшкола

Как отмечается, в 09:55 пожар площадью 400 кв.м. был локализован. К тушению привлечены 36 человек особого состава и восемь единиц техники.

Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли 1218 человек, еще 1186 человек пострадали.