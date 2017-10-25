В Днепре на крупной взятке поймали двух подполковников полиции

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой задержали двух подполковников полиции в Днепропетровской области, подозреваемых в получении взятки в размере более полумиллиона гривен, сообщила в среду пресс-служба спецслужбы.

"Полицейские требовали 540 тысяч гривен от местного бизнесмена за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса. Оперативники спецслужбы "взяли" в центре Днепра посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанным меры пресечения, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Тернополе задержали двух налоговиков, которые получили 400 тыс. грн взятки.