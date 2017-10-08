Нападение на семью фермера под Ровно - полиция сообщила подробности

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В ночь на 8 октября, неизвестные в балаклавах проникла на территорию фермы в Ровенской области и напала на охранника и семью владельца хозяйства, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По словам пострадавших, шестеро неизвестных проникли на территорию фермы и связали пластмассовыми хомутами охранника в подсобном помещении. Спросив, кто есть дома из жильцов и где находятся деньги, и не получив ответа, злоумышленники пошли к дому.

"Разбив оконное стекло, попали внутрь, где нанесли удар по голове неустановленным предметом 56-летней жене владельца хозяйства, ударили в лицо 36-летнюю дочь и хомутом связали ноги 38-летнему зятю", — сказано в сообщении.

Хозяин дома, у которого был травматический пистолет, на тот момент находился на втором этаже. Он выпрыгнул из окна на улицу и тем самым напугал нападавших, которые бросились бежать. Авто они оставили за километр от места происшествия.

Между тем, в результате прыжка со второго этажа мужчина повредил связки и ушиб позвоночник.

npu.gov.ua Группа лиц в балаклавах проникла на территорию фермы в Ровенской области и напала на охранника и семью владельца хозяйства

"После оказания медицинской помощи в Ровенской городской центральной больнице был отпущен домой", — уточняется в сообщении.

Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению.

Напомним, 3 октября в Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре.