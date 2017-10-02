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    Аваков: задержаны подозреваемые в нападениях на консульства и посольства

    (обновлено: )24010
    Глава МВД сообщил, что преступников задержали, когда они направлялись взрывать венгерский памятник на границе с Украиной: "Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании бандитской группы, организовавшей нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши в Украине.

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    "Вчера сотрудниками Национальной полиции задержана бандитская группа, которая совершала преступные действия на территории Украины в течение 16-17 годов", — отметил глава МВД на брифинге, передает РБК-Украина.

    Он отметил, что у группы были изъяты гранаты и взрывное устройство. Министр подчеркнул, что группа подозревается в как минимум девяти преступлениях.

    На своей странице в Facebook глава МВД сообщил, что преступников задержали, когда они направлялись взрывать венгерский памятник на границе с Украиной.

    "Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь", — отметил он.

    По его словам, фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания, данные после задержания свидетельствуют, что задержанные были причастны среди прочего к преступлениям в Луцке, где злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши, а также в Киеве, где они бросили гранату в Посольство США.

    Напомним, в ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших не было. В Украине по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

    Позже, 8 июня, на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв.

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