Депутаты под прицелом. На слуг народа нападают, их бьют и убивают

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Миргороде среди задержанных подозреваемых в разбойном нападении на 29-летнего депутат горсовета от фракции "Свобода" Олега Супруненко, который скончался от полученных травм, еще один депутат Миргородского горсовета от "Радикальной партии" Хачатур Хачатрян. По версии следствия, причина нападении - профессиональная деятельность Супруненко. И это не единственное нападение на депутатов местных уровней. За последний год их было с десяток в разных регионах Украины.

За нападением стоял коллега

12 июля 2017 в Миргороде в первом часу ночи на депутата-свободовца Олега Супруненко, который возвращался домой на велосипеде со смены на арматурном заводе, где трудился слесарем, напали неизвестные в масках. Трое нападавших избивали мужчину железными прутьями и битами. С тяжелейшими переломами и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу в состоянии комы. Через 26 дней он умер.

Полиция изначально рассматривала версию, что нападение связано с профессиональной деятельностью Супруненко, но не на заводе, а в сессионном зале. Такого же мнения придерживались и однопартийцы отмечая, что Супруненко незадолго до нападения интересовался, куда идут выделенные на погашение льготного проезда средства, и не слишком ли они велики.

Речь о 1,2 миллиона гривен, которые ежегодно из бюджета выделяют на возмещение перевозки льготных категорий граждан. Но, по подсчетам специально созданной комиссии, такого количества льготников в городе просто нет. Куда деваются эти деньги, никто не знает.

Только на днях полиция заявила, что вышла на след нападавших. Троим подозреваемым в нападении на "свободовца" будет предъявлено обвинение в разбое, совершенном организованной группой, и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

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Как оказалось, среди фигурантов дела есть и депутат Миргородского горсовета, тренер-воспитатель по пауэрлифтингу Миргородской ДЮСШ Хачатур Хачатрян, о чем написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Лидер "радикалов" предложил Хачатряну сложить мандат и заверил, что он никого покрывать не намерен.

Бои местного значения

Бои на местечковом уровне разворачиваются не шуточные. То и дело кто-то из депутатов попадает в хронику в качестве потерпевшего. И чаще всего полиции сложно разобраться, за что напали на депутата – за его бизнес-деятельность или же за его действия в сессионном зале.

В мае в Сумах битами был избит известный в городе бизнесмен и депутат горсовета Вячеслав Калиниченко. Губернатор Сумщины Николай Клочко предположил, что причиной расправы могла быть его политическая деятельность – Калиниченко пришел в горсовет по списку "Батькивщины". Или же нападение было связано с его бизнесом: Клочко – известный в городе предприниматель. Но истинная причина так и осталась за кадром. Ее не озвучили, хотя задержали одного из предполагаемых нападавших.

В городе Кременец Тернопольской области убили общественного активиста, члена ОО "Народная рада" и депутата городского совета Виталия Ващенко. Двое неизвестных подкараулили мужчину на территории его нежилой усадьбы и избили так, что он умер в реанимации через несколько часов.

В Николаеве неизвестные напали на депутата городского совета от фракции "Самопомич" Вячеслава Апанасенко. В результате нападения Апанасенко получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы, а также раны лица. По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, основными версиями инцидента являются бизнес, он владеет рестораном, или депутатская деятельность.

В Каменском Днепропетровской области этим летом двое неизвестных избили депутата горсовета Андрея Иванченко – возле собственного дома. Местные СМИ связывают нападение с тем, что в декабре 2016 года Иванченко выразил недоверие руководству Каменского "Горгаза" и это поддержали депутаты. После этого мэр Каменского на внеочередной сессии упрекнул депутата собачьей будкой и обвинил в отсутствии отопления в городе.

Возле станции метро "ХТЗ" в Харькове в последний день августа было совершено нападение на депутата областного совета, главу Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. Его ударили по голове сзади чем-то твердым и тяжелым. Упавшего избивали ногами. Врачи констатировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер. Нападавших было двое.

Глава МВД Арсен Аваков взял расследование под личный контроль. Как сообщили в отделе коммуникации полицейского главка области, следствие отрабатывает все возможные версии, в том числе антикоррупционную и депутатскую деятельность пострадавшего. Сам пострадавший считает, что нападение было из-за его политической и общественной деятельности.

"К сожалению, можно констатировать, что нападения на депутатов не стоит отождествлять с общекриминальной ситуации в стране. Они такие же граждане и точно так же могут попасть под удар. На мой взгляд, если нападают на депутатов — это самосуд. Если не работает суд — это самосуд. Недовольных деятельностью слуг народы всегда хватает. Никто не защититься от нападения, и охрана не поможет. У нас такая сложилась криминальная ситуация в стране", — подчеркивает депутат ВР 6-го созыва Кирилл Куликов.

Как подчеркивают правоохранители, сегодня у депутатов нет иммунитета, как и любого другого гражданина. Недавно в Киеве от активистов досталось нардепу от БПП Олегу Барне – под парламентом его забросали яйцами и дали кулаком в глаз. Но за это никто не понес наказания, следовательно, в любой момент может повториться то же самое. И хорошо, что еще не стреляют.