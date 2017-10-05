ФБР не связывает нападение в Лас-Вегасе с терроризмом

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. ФБР не связывает нападение в Лас-Вегасе, где были убиты 58 человек, с терроризмом, сказал журналистам на пресс-конференции представитель ФБР.

"Мы не нашли никаких улик, связывающих дело с терроризмом, но мы ничего не исключаем заранее", — сказал он.

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Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.