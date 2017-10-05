наверх
05.10.201705:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция ищет людей, которые могли помогать стрелку из Лас-Вегаса

    Тема:

    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (40)

    (обновлено: )4
    По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, полиция считает, что подозреваемый Стивен Пэддок десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Полиция ищет людей, которые могли помочь Стивену Пэддоку, расстрелявшему десятки человек в Лас-Вегасе, заявил журналистам на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо.

    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk
    Появились фото из гостиничного номера массового убийцы из Лас-Вегаса

    "Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить", — сказал Ломбардо.

    Читайте также: Бойня в Лас-Вегасе. В другой стране жертв было бы больше – Шабовта

    При этом, по его словам, полиция считает, что подозреваемый десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Смотрите также: Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то де время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Михаил Погребинский
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    День и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись