Полиция ищет людей, которые могли помогать стрелку из Лас-Вегаса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Полиция ищет людей, которые могли помочь Стивену Пэддоку, расстрелявшему десятки человек в Лас-Вегасе, заявил журналистам на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо.

"Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить", — сказал Ломбардо.

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При этом, по его словам, полиция считает, что подозреваемый десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то де время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ.