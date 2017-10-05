СМИ выяснили, какие препараты принимал стрелок из Лас-Вегаса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Врачи в июне текущего года прописали Стивену Пэддоку, подозреваемому в стрельбе в Лас-Вегасе, сильнодействующее лекарственное средство, которое в некоторых случаях может привести к агрессивному поведению, сообщает газета Las Vegas Review-Journal со ссылкой на полученную информацию.

Согласно данным Программы контроля назначаемых препаратов штата Невада, попавшим в распоряжение издания, 21 июня терапевт города Хендерсон выписал Пэддоку 50 таблеток диазепама дозировкой 10 миллиграммов и рекомендовал принимать препарат один раз в день. В тот же день, по данным издания, мужчина приобрел "Валиум" (одно из торговых названий диазепама) в аптеке города Рино.

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Диазепам – седативное лекарственное средство, которое, согласно данным исследований, может вызвать агрессивное поведение. Препарат также обладает снотворным и противотревожным действием, часто его назначают при различных нервно-психических заболеваниях.

"Если у кого-то есть большие проблемы с агрессией, и вы пытаетесь успокоить его с помощью этого лекарства, этот человек может стать агрессивным", — считает главный врач Центра реабилитации в Лас-Вегасе. "Это очень похоже на то, что происходит, когда вы даете алкоголь некоторым людям… они становятся агрессивными вместо того, чтобы идти спать", — добавил он. По словам врача, алкоголь также может усилить действие препарата.

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Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.