Подруга стрелка из Лас-Вегаса ничего не знала о его планах

КЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Подруга Стивена Пэддока, подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, ничего не знала о его планах, говорится в ее заявлении.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", — говорится в заявлении его подруги Мэрилу Дэнли, которое распространил ее адвокат. Она также добавила, что "знала Стивена Пэддока как доброго, заботливого, тихого человека".

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В среду Дэнли прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее уже ожидали агенты ФБР. Ранее сообщалось, что полиция "считает ее лицом, представляющим интерес для следствия". Также стало известно, что во время ее пребывания на Филиппинах мужчина отправил ей 100 тысяч долларов.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.