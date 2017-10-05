наверх
05.10.201703:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Подруга стрелка из Лас-Вегаса ничего не знала о его планах

    Тема:

    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (39)

    (обновлено: )13
    По словам Мэрилы Дэнли, 64-летний Стивен Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком". Она утверждает, что ничего не знала о его планах устроить массовое убийство.
    Стивен Пэддок и его подруга Мэрилу Дэнли
    Fox News

    КЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Подруга Стивена Пэддока, подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, ничего не знала о его планах, говорится в ее заявлении.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавая бойня на концерте в Лас-Вегасе: кадры с места трагедии

    "Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", — говорится в заявлении его подруги Мэрилу Дэнли, которое распространил ее адвокат. Она также добавила, что "знала Стивена Пэддока как доброго, заботливого, тихого человека".

    Читайте также: Бойня в Лас-Вегасе. В другой стране жертв было бы больше – Шабовта

    В среду Дэнли прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее уже ожидали агенты ФБР. Ранее сообщалось, что полиция "считает ее лицом, представляющим интерес для следствия". Также стало известно, что во время ее пребывания на Филиппинах мужчина отправил ей 100 тысяч долларов.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Акция протеста под Верховной Радой. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    День и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись