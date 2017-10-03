Бойня в Лас-Вегасе. В другой стране жертв было бы больше – Шабовта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Лас-Вегасе произошла перестрелка. Это произошло на музыкальном фестивале кантри рядом с казино-отелем Mandalay Bay. В результате перестрелки более 50 человек погибли и еще более 500 были госпитализированы. Среди погибших есть и полицейские, которые пришли на фестиваль как зрители.

Нападавший открыл огонь по посетителям фестиваля из окна номера гостиницы, впоследствии правоохранителям удалось его ликвидировать. В полиции выразили надежду, что нападающий работал сам, однако ищут его возможных сообщников. На определенное время приостановлена работа аэропорта Лас-Вегаса.

Как действовать, если на массовом мероприятии произошла перестрелка, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus Стрельба на концерте в Лас-Вегасе

(текст публикуется на языке оригинала)

Як правильно поводитися, якщо опинився в натовпі на вулиці під час перестрілки?

– Це неймовірна людська трагедія. І розумію, що кількість загиблих навіть досі ще уточнюється.

Ми розуміємо, що Служба безпеки має достатньо високі традиції і рівень якості передбачували перевірку учасників і запрошених на сам музичний фестиваль. Але вони не прорахували, що зовсім неподалік, згідно з відео, знаходиться великий будинок. І цей фактор абсолютно не був врахований, тобто десь внизу під стінами готелю на великій площині розміщувався фестиваль. І загроза виникла не збоку безпосередньо учасників, а вона виникла практично з будівлі, яка знаходилася окремо.

Це, по-перше, сигнал для організаторів подібних заходів, що треба прораховувати питання безпеки не тільки безпосередньо на площині проведення, а прораховувати, які будівлі стоять поруч, і перевіряти, можливо, встановлювати якесь спостереження за ними.

І я хочу сказати, що, судячи з того матеріалу, який в нас поки є, не дивлячись на те, що люди загинули, і поранені є, не виникло неймовірної паніки, в якій в натовпі був би дуже високий ризик просто затоптати людей. І це, може, найголовніше, що люди попадали.

От бачите, в Америці навчені, коли чуєш стрілянину, треба все ж таки зменшити можливу площину ураження і падати на землю. Тобто знижуючи ризик попадання дурної кулі. І якісь фактори зробили можливим уникнути найстрашнішого – це паніки масштабної.

Наскільки легко організувати заходи безпеки, якщо стрілянина відбувається на відкритій місцевості?

– Насправді треба сказати, що в українських фахівців достатньо досвіду. Ми нормально в свій час відпрацювали на Євро-2012. Таким же стало і Євробачення. Якби не та прикра дупа, яка в самому кінці, так взагалі питання безпеки всі були достатньо високо організовані та все було зроблено. Проблема в іншому.

Що треба завжди розуміти, що є певні фактори, які неможливо спрогнозувати. Ми знаємо, на жаль, що нині Україну, яка забита незаконною зброєю, це може бути кинута і граната в натовп, і все, що завгодно. Як прорахувати всі ці можливі проблеми?

Я думаю, що треба думати, як, віддалити сам кордон так, щоб був певний простір, який відділяв би все ж таки тих, на заході і тих, хто поза. Але я думаю, що я трошки навіть примарно про це говорю, оскільки кожна окрема подія, кожний локальний етап навіть цієї події завжди прораховується фахівцями. І я думаю, що ця трагедія буде гірким уроком, який, можливо, і надасть можливість враховувати надзвичайні фактори.

Які дії необхідні для уникнення паніки? Від яких дій краще утриматися, якщо випадково опинився в епіцентрі стрілянини?

– Треба зрозуміти, що, на жаль, психіка натовпу підпорядковується абсолютно іншим законам, ніж коли людина одна-дві, які більш здатні прийняти якесь розумне рішення та опинитися у натовпі, відчувати його настрій, але намагатися навколо себе якийсь простір закликами, зверненнями до людей, втриматися від панічних станів.

Я вам хочу сказати, коли з'являються такі фахові мікролідери, люди хоч з якимсь життєвим досвідом і вони заходять і беруть на себе право вплинути на натовп, щось підказати. Це дуже важливо, тому що це може вгамувати сотні людей і від цього виникає певна впевненість в тому, що ми робимо. Відсутність інформації руйнує людей.

А коли натовп – ніхто нічого не знає, тільки чують або наприклад ще й постріли якісь, то тут треба якось втримати один одного, але не перетворитися у звірячий натовп, який просто кинеться, розтоптуючи всіх на своєму шляху.

Я розмірковую, як фахівець. Я розумію, що потрібно дати якусь певну пораду. Але розумієте, що навколо тебе люди, до яких можна звертатися, щось говорити, заспокоювати один одного. Це очевидно, що треба обов'язково виконувати в таких надскладних ситуаціях.

Якщо надзвичайна подія сталась, чи варто рухатися?

– По-перше, вам кудись бігти не дасть натовп, який вас буде оточувати. Тут дуже важливо не стати жертвою цього натовпу. Якщо хтось все ж таки спровокує вивчення подібних ситуацій, то на жаль в натовпі виникають якісь локальні точки, де такі люди панічні створюють осередки напруження. Але як правило, все ж таки вдається збити ці осередки, щоб натовп не пішов там рвати. Певного правила просто не існує.

Але треба зрозуміти, що натовп насправді це страшно. Коли ще щось сталося, то треба дуже обережно протриматися за інших людей. Але якщо бачите поруч з вами виникнення якогось панічного стану, обов'язково звернутися до такої людини.

Намагайтесь це полум'я збити на початку, щоб воно не пішло на натовп та не почалася істерія та некеровані якісь дії.

Як допомогти людині, яка отримала поранення, в умовах надзвичайної події?

– Все залежить від ситуації та динаміки. Якщо натовп навкруги вас не рухається активно, то треба намагатися криками відокремити місце, або знайти поруч людину, яка хоч трошки щось уявляє про надання первинної екстремальної допомоги.

Тому що певна статистика свідчить, що серед нас чимало людей, які мають абсолютно точні знання. Зрозуміло, що як правило інформація до самої правоохоронної системи доходить дуже швидко, коли такі події відбуваються.

Напомним, что украинские правоохранители уверяют, что Киев — гораздо безопаснее столиц Европы и США. Несмотря на участившееся случаи подрыва машин и перестрелок, безопасность в Киеве остается на уровне европейских стандартов. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.