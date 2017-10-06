Повредивший памятник героям Небесной сотни заявил, что повторил бы это снова

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Подозреваемый в повреждении памятного знака героям Небесной сотни Юрий Чеканов заявил, что был готов снова совершить подобное преступление, если бы его не взяли под стражу, сообщил прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Сергей Сказко после завершения судебного заседания по избранию Чеканову меры пресечения.

Смотрите также: Разгром памятных плит на Майдане: задержан житель Севастополя

"Подозреваемый заявил, что он действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно, и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия", — сказал Сказко.

Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли назначить подозреваемому психиатрическую экспертизу, учитывая такие его заявления, прокурор отметил: "Если в ходе досудебного расследования возникнут сомнения в его психическом здоровье, будет назначена соответствующая психиатрическая экспертиза".

Также Сказко сообщил, что Чеканов имеет паспорт гражданина Украины с регистрацией в Луганской области в городе Алчевск, а фактически проживает в Севастополе.

Кроме того, прокурор отметил, что доволен решением суда, ведь суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения в отношении меры пресечения.

Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.