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    Повредивший памятник героям Небесной сотни заявил, что повторил бы это снова

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    По словам прокурора Сергея Сказко, подозреваемый заявил, что он действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно, и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия.
    Вандал, который разрушил памятный знак героям Небесной сотни, Юрий Чеканов в стеклянном боксе во время заседания Печерского районного суда Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Подозреваемый в повреждении памятного знака героям Небесной сотни Юрий Чеканов заявил, что был готов снова совершить подобное преступление, если бы его не взяли под стражу, сообщил прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Сергей Сказко после завершения судебного заседания по избранию Чеканову меры пресечения.

    Надпись Никогда так больше не делай на фасаде магазина Эмпориум, на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Вандализм и патриотизм: схватка в центре Киева

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    "Подозреваемый заявил, что он действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно, и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия", — сказал Сказко.

    Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли назначить подозреваемому психиатрическую экспертизу, учитывая такие его заявления, прокурор отметил: "Если в ходе досудебного расследования возникнут сомнения в его психическом здоровье, будет назначена соответствующая психиатрическая экспертиза".

    Также Сказко сообщил, что Чеканов имеет паспорт гражданина Украины с регистрацией в Луганской области в городе Алчевск, а фактически проживает в Севастополе.

    Кроме того, прокурор отметил, что доволен решением суда, ведь суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения в отношении меры пресечения.

    Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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