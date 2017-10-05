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    Происшествия

    Обстрел джипа под Харьковом. Появились подробности о владельце

    (обновлено: )37631
    По данным местного издания, находившийся за рулем внедорожника по имени Владимир в 2016 году разыскивался полицией за разбойное нападение в составе группы лиц, совершенное в 2014 году. Сейчас его имени в розыскной базе МВД нет.
    На месте обстрела Toyota в Харьковской области
    Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Внедорожник Toyota FJ Cruiser, который обстреляли неизвестные из гранатомета в Харьковской области, принадлежит 35-летнему мужчине, находившемуся в розыске за разбойное нападение, сообщает местное издание Newsroom.

    "Находившийся за рулем внедорожника Владимир Б. еще в прошлом году разыскивался полицией за разбойное нападение в составе группы лиц, совершенное в 2014 году. Однако сейчас имени мужчины в розыскной базе МВД нет", — говорится в сообщении.

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    В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области сообщили, что информацией по данному поводу не обладают.

    Накануне пресс-служба областной полиции сообщила, что неизвестные открыли огонь из гранатомета в Волчанске, никто не пострадал. Повреждения получил автомобиль. Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы от женщины — она услышала ночью звук, похожий на выстрел.

    Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
    На месте обстрела Toyota в Харьковской области

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