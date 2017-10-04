В Харькове ухажер украл у иностранки паспорт и требует выкуп

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина на свидании украл у гражданки Марокко паспорт и требует 20 тысяч долларов за его возвращение.

Об этом сообщает Национальная полиция Харькова.

"Студентка одного из харьковских вузов, гражданка Марокко, в социальных сетях познакомилась с мужчиной, который пригласил ее на свидание. Утром 1 октября 19-летняя девушка встретилась с малознакомым мужчиной у места своего проживания. Он повез ее на своем автомобиле в направлении города Изюм. Остановившись у реки в Балаклейском районе, он отобрал у девушки паспорт, а за возвращение документа стал требовать деньги. Девушка пыталась найти указанную сумму денег, однако не смогла. Тогда через несколько дней решила обратиться в полицию", — сообщают правоохранители.

Следственным Киевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника и его местонахождение.

Напомним, в Богодухове Харьковской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве собственной матери.