СМИ сообщили имена пилотов, которые погибли под Хмельницким

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. В результате катастрофы военного самолета Л-39, который разбился в Хмельницкой области, погибли подполковник и старший лейтенант. Ресурс "Depo.Хмельницкий" со ссылкой на военных отмечает, что погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

Читайте также: Падение самолета под Хмельницким: военные улучшали навыки – спецкор

По информации издания, фрагменты тел пилотов и обломки самолета были найдены в радиусе одного километра от места падения.

Самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота. По данным СМИ, пилоты пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы. В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками. Возбуждено уголовное производство.