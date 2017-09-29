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    Происшествия

    СМИ сообщили имена пилотов, которые погибли под Хмельницким

    (обновлено: )23210
    По информации СМИ, в результате катастрофы военного самолета Л-39 в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    Депо.Хмельницкий

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. В результате катастрофы военного самолета Л-39, который разбился в Хмельницкой области, погибли подполковник и старший лейтенант. Ресурс "Depo.Хмельницкий" со ссылкой на военных отмечает, что погибли  подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

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    kmu.gov.ua
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    По информации издания, фрагменты тел пилотов и обломки самолета были найдены в радиусе одного километра от места падения.

    Самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота. По данным СМИ, пилоты пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы. В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками. Возбуждено уголовное производство.

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