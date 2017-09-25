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    Потому что грибы: появились детали по избиению на Закарпатье

    (обновлено: )37810
    По данным одной из девушек, которая присутствовала во время конфликта, мужчины были пьяные перед тем, как их начали избивать.
    Битое авто грибников
    transkarpatia.net

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Грибники на Закарпатье, которых якобы ни за что избили возле села Слобода, были пьяные и перед этим ударили местного жителя. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала жительница села Свобода, которая попросила не называть ее имени.

    "Они все стояли возле машины. Были пьяные. Шел местный мужчина с мешком грибов. Эти мужики попросили "продать". Он согласился, но сказал, что сначала нужно взвесить, потому что грибы стоят 90 гривен за килограмм. Те потребовали отдать за 50, но грибник отказался. За что получил в лицо", — рассказала жительница Свободы.

    transkarpatia.net
    Пострадавший грибник

    По словам женщины, все могло бы обойтись без крови, но перед этим у местного мальчика отобрали сумку грибов, угрожая пистолетом. Та же история случилась с одним из жителей Свободы, но ему угрожали ножом.

    "А еще они активно демонстрировали биты. После этого местный позвонил кому-то из ребят, а там понеслось. Звонили друг другу и за 20 минут собралось порядочно народу. Половина приезжих убежали в лес, но местные потом и тех дождались. Они приехали с города Виноградов. Это другой район", — объяснила женщина.

    Ранее сообщалось, что на Закарпатье приехавших по грибы туристов избили всем селом.

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