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    В Одессе помощник депутата избил пожилого сторожа - СМИ

    (обновлено: )11101
    Помощник депутата Одесского горсовета Андрей Бренгач избил пожилого сторожа, пишет местное интернет-издание. Он напал на мужчину после того, как тот попросил его оплатить за стоянку.
    Помощник депутата Одесского горсовета Александра Шеремета Андрей Бренгач избил пожилого сторожа, инвалида 2 группы Леонида Гонтаря. На фото - пострадавший
    048.ua

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Помощник депутата Одесского горсовета Александра Шеремета Андрей Бренгач избил пожилого сторожа, инвалида 2 группы Леонида Гонтаря, сообщило в четверг местное издание 048 со ссылкой на дочь пострадавшего

    Инцидент произошел еще в понедельник, 11 сентября, на автостоянке "Колос" на Овидиопольской дороге.

    По словам дочери, причиной агрессивного поведения 39-летнего Бренгача стал вопрос об оплате аренды гаража, которым пользуется его сожительница.

    048.ua
    Помощник депутата Одесского горсовета Александра Шеремета Андрей Бренгач избил пожилого сторожа, инвалида 2 группы Леонида Гонтаря. На фото - пострадавший

    "Отец подошел к нему и поинтересовался когда будет проплата за стоянку, ведь не платили уже третий месяц. На это Бренгач А.В. среагировал агресивно, произошла словесная перепалка, в результате которой Бренгач схватил отца за шею сзади и стал душить. Потом ударил кулаком в лицо и повалил отца на пол, нанося удары по голове, животу, в район паха. Отец кричал, за что он его бьет и что он ему сделал?" — сообщила дочь пострадавшего.

    048.ua
    Помощник депутата Одесского горсовета Александра Шеремета Андрей Бренгач избил пожилого сторожа, инвалида 2 группы Леонида Гонтаря. На фото - травмы пострадавшего

    Согласно сообщению, после инцидента в кооператив приехал Шеремет и призвал обе стороны мирно решить вопрос. После отказа участники конфликта вызвали полицию и написали заявления.

    При этом помощник депутата заявил, что пенсионер-инвалид угрожал его семье. Пострадавший обвинил Бренгача в нападении и снял побои.

    Ранее в центре Одессы избили известную активистку Алину Радченко, известную как Подолянка. В понедельник вечером, 11 сентября, в районе улицы Канатной неизвестный подбежал сзади к Радченко и нанес ей сильный удар в голову.

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