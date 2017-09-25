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    Под Киевом горит предприятие "Биофарма"

    (обновлено: )55111
    Согласно данным, над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГСЧС Белой Церкви и района. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ.
    Пожар в Белой Церкви
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В Белой Церкви на предприятии "Биофарма" произошел пожар в производственных помещениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

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    "На предприятии "Биофарма" произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГСЧС Белой Церкви и района. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ", — говорится в сообщении.

    Местных жителей просят закрывать окна. Другие подробности на данный момент неизвестны.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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