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    Взрыв в многоэтажке Харькове, погиб мужчина

    (обновлено: )20
    По информации полиции, в Харькове в многоэтажном доме по ул. Махночанская, 83 между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.
    Взрыв гранаты в жилом доме Харькова, в результате погиб мужчина
    Facebook Полиции Харьковской области

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье, 24 сентября, в Харькове в многоэтажном доме по ул. Махночанская, 83 произошел взрыв, сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

    Предварительно установлено, что между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.

    На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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    Ранее сообщалось, что в поселке Ворзель Киевской области в руках военнослужащих взорвалась граната. Один военный погиб, еще трое мужчин были госпитализированы. 

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