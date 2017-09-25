Взрыв в многоэтажке Харькове, погиб мужчина

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье, 24 сентября, в Харькове в многоэтажном доме по ул. Махночанская, 83 произошел взрыв, сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

Предварительно установлено, что между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в поселке Ворзель Киевской области в руках военнослужащих взорвалась граната. Один военный погиб, еще трое мужчин были госпитализированы.