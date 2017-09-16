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    Киев

    У парня в киевском метро нашли гранату и дымовые шашки

    (обновлено: )77
    По данным полиции, во время проверки документов на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили у подозрительного парня гранату РГД-5, запал к ней, три дымовые шашки и два глушителя к АКМ.
    У парня в киевского метро нашли гранату и дымовые шашки
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Полиция изъяла у 22-летнего парня в киевском метро гранату и три дымовые шашки, сообщили в столичной полиции.

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    "Во время проверки документов на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили у подозрительного парня гранату РГД-5, запал к ней, три дымовые шашки и два глушителя к АКМ. Следователи начали досудебное расследование", — говорится в сообщении.

    В рамках проведения операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники управления полиции метрополитена заметили в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласили его в комнату полиции. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался уроженец Черниговской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

    Задержанный сообщил, что часть боеприпасов он якобы нашел в Ровенской области, другие опасные предметы заказал через интернет. Молодой человек отказался объяснять, куда и с какой целью перевозил эти вещи. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

    kyiv.npu.gov.ua
    У парня в киевского метро нашли гранату и дымовые шашки

    Напомним, 13 сентября мужчину с гранатой задержали в Печерском районе столицы.

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