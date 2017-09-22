СБУ задержала подозреваемых в поставках продуктов в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали подозреваемых в поставках в самопровозглашенные Донецкую и Луганские народные республики продуктов питания на 50 миллионов гривен, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Киевской области совместно с СБУ разоблачила группу лиц, которые осуществляли финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на общую сумму более 50 миллионов гривен, поставляя товары питания на временно оккупированные территории", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов группа лиц заключила фиктивные международные контракты с юридическими лицами — нерезидентами о поставке продуктов питания и товаров широкого потребления в Азербайджан, Гану и Турцию. Однако указанные товары поставляли на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. По версии следствия, подозреваемые также незаконно получили из госбюджета более 6 миллионов гривен в виде возмещения НДС, который на самом деле не был уплачен.

В ходе досудебного расследования проведено 20 санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях в Харькове и Харьковской области, изъята компьютерная техника, печати, таможенные документы с оттисками печатей таможни ДНР и ЛНР.

Возбуждено уголовное дело по статье "создание террористической группировки или террористической организации".

Ранее Харьковской области СБУ совместно с Нацполицией разоблачила и задержала группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей.