В Харьковской области задержали банду рэкетиров

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила и задержала группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей, сообщает СБУ.

"Группа работала в течение шести месяцев. В состав группировки входили четверо жителей города Лозовая, двое из которых ранее уже отбывали уголовные наказания за насильственные преступления. Оперативники спецслужбы установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, заставляли предпринимателей "платить дань" за непрепятствования законной коммерческой деятельности. У одного из местных фермеров, в частности, бандиты требовали триста шестьдесят тысяч гривен, угрожая уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами его семьи", — сообщает СБУ.

СБУ, facebook Задержание рэкетиров

Оперативники спецслужбы с задействованием бойцов спецподразделения полиции "Корд" задержали участников группировки по местам их проживания в Лозовой. Во время обысков у злоумышленников изъяты деньги в разной валюте в эквиваленте почти сто пятьдесят тысяч гривен, две боевые гранаты, холодное оружие, а также отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик". Об этом сообщал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.