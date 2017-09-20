Суд разрешил задержать скандального судью Киреева

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд города Киева разрешил задержать бывшего судью столичного Печерского райсуда Родиона Киреева для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как отмечается, судьи удовлетворили жалобу прокурора на постановление следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 5 июля 2017 года об отказе в удовлетворении ходатайства Главного следственного управления ГПУ о предоставлении разрешения на задержание Киреева.

"Постановить новое определение, которым ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей – удовлетворить", — сказано в постановлении.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко уволил четырех судей, в том числе судью Печерского районного суда Киева Родиона Киреева, который, согласно заключению Высшего совета юстиции, безосновательно избрал меру пресечения в виде ареста Юлии Тимошенко в 2011 году. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства и датирован 18 января.