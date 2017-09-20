наверх
20.09.201717:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд разрешил задержать скандального судью Киреева

    (обновлено: )13203
    Как отмечается, Апелляционный суд города Киева разрешил задержать Родиона Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Судья Родион Киреев
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд города Киева разрешил задержать бывшего судью столичного Печерского райсуда Родиона Киреева для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

    Как отмечается, судьи удовлетворили жалобу прокурора на постановление следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 5 июля 2017 года об отказе в удовлетворении ходатайства Главного следственного управления ГПУ о предоставлении разрешения на задержание Киреева.

    "Постановить новое определение, которым ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей – удовлетворить", — сказано в постановлении.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко уволил четырех судей, в том числе судью Печерского районного суда Киева Родиона Киреева, который, согласно заключению Высшего совета юстиции, безосновательно избрал меру пресечения в виде ареста Юлии Тимошенко в 2011 году. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства и датирован 18 января.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Кабинет министров Украины
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Протест медработников
    Медреформа или медицинский геноцид?