В Днепре задержаны судьи, предлагавшие Холодницкому $300 тыс

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Днепр двух судей, которых подозревают в предложении руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятки в размере 300 тысяч долларов за закрытие уголовного производства, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее данным, председатель одного из райсудов города Днепр решила "помочь" подчиненному судье избежать уголовной ответственности за коррупционное преступление, которое расследует прокуратура.

"Председатель Кировского районного суда города Днепра совместно с судьей данного суда… предложили заместителю генерального прокурора — руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому неправомерную выгоду в размере 300 тысяч долларов за решение вопроса о закрытии в отношении судьи уголовного производства", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, Холодницкий обратился к генеральному прокурору Украины, судей задержали после передачи первой части взятки в размере 50 тысяч долларов. Как отмечается, одна из судей, находясь под следствием, совершила новое уголовное правонарушение.

Правоохранители открыли производство по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, решается вопрос об объявлении судьям подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке депутата, который наживался на хасидах.