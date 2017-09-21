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    Непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (201)

    (обновлено: )50
    По данным ГСЧС, в Хмельницкой области обесточены 45 населенных пункта, в Черниговской - 33, Тернопольской - 18, Киевской - девять, Львовской - девять, Сумской - девять, Черновицкой - четыре и в Волынской - три.
    Непогода в Украине
    ГСЧС

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Сто тридцать населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в четверг Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

    "С 20 на 21 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 130 населенных пунктов в восьми областях", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в Хмельницкой области обесточены 45 населенных пункта, в Черниговской — 33, Тернопольской — 18, Киевской — девять, Львовской — девять, Сумской — девять, Черновицкой — четыре и в Волынской — три.

    К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, во время грозы в Киеве в среду, 20 сентября, в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния.

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