Непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Сто тридцать населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в четверг Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

"С 20 на 21 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 130 населенных пунктов в восьми областях", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Хмельницкой области обесточены 45 населенных пункта, в Черниговской — 33, Тернопольской — 18, Киевской — девять, Львовской — девять, Сумской — девять, Черновицкой — четыре и в Волынской — три.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во время грозы в Киеве в среду, 20 сентября, в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния.