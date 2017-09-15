наверх
15.09.201708:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Непогода оставила без света несколько населенных пунктов в Донбассе

    (обновлено: )38
    По данным ГСЧС, в Сватово повреждена кровля частных домов и участков газопроводов, а в Райгородке повреждена кровля общеобразовательной школы, детского сада на площади, а также дома культуры.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза и порывы ветра) в Луганской области обесточены семь населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "ПІК" Херсон / YouTube
    Летняя непогода. Мощный ливень затопил Херсон

    "В г. Сватово повреждена кровля частных домов, а также участков газопроводов среднего и низкого давления", — говорится в сообщении.

    В с. Райгородка повреждены кровли частных домов, общеобразовательной школы, детского сада на площади, а также дома культуры. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

    Напомним, в начале месяца почти 170 населенных пунктов в Украине остались без электроэнергии из-за непогоды.

    Также сообщалось, что почти 11 тыс человек остались без электричества в Крыму из-за непогоды.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Бригинец
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Владимир Путин и Александр Лукашенко
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны