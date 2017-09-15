Непогода оставила без света несколько населенных пунктов в Донбассе

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза и порывы ветра) в Луганской области обесточены семь населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Сватово повреждена кровля частных домов, а также участков газопроводов среднего и низкого давления", — говорится в сообщении.

В с. Райгородка повреждены кровли частных домов, общеобразовательной школы, детского сада на площади, а также дома культуры. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в начале месяца почти 170 населенных пунктов в Украине остались без электроэнергии из-за непогоды.

Также сообщалось, что почти 11 тыс человек остались без электричества в Крыму из-за непогоды.