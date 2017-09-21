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    Культура

    В Киеве в дом певицы Русланы ударила молния

    (обновлено: )50760
    По словам певицы, в результате попадания молнии обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, здание осталось без электричества.
    В дом певицы Русланы ударила молния
    Руслана Лыжичко в Facebook

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Во время грозы в Киеве в среду, 20 сентября, в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния. Об этом артистка сообщила на свой станице в Facebook.

    По словам певицы, в результате попадания молнии в здание обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках.

    Руслана Лыжичко в Facebook
    В дом певицы Русланы ударила молния

    "Во время грозы в Киеве, около 16:00, в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах", — написала она.

    Скриншот сообщения

    Ранее сообщалось, что восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом. В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.

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