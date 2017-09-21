В Киеве в дом певицы Русланы ударила молния

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Во время грозы в Киеве в среду, 20 сентября, в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния. Об этом артистка сообщила на свой станице в Facebook.

По словам певицы, в результате попадания молнии в здание обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках.

Руслана Лыжичко в Facebook В дом певицы Русланы ударила молния

"Во время грозы в Киеве, около 16:00, в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах", — написала она.

Скриншот сообщения

Ранее сообщалось, что восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом. В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.