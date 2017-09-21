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    В Запорожье из "реабилитационного центра" освободили около 100 человек

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    На самом деле лечением "пациентов" никто не занимался. Их незаконно лишали свободы и удерживали с применением психологического и физического насилия, сообщили в полиции.
    В Запорожье из реабилитационного центра освободили около 100 человек
    ГУНП в Запорожской области

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Работники ГУНП в Запорожской области совместно с прокуратурой разоблачили в Запорожье Центр реабилитации нарко- и алкозависимых лиц, в котором людей удерживали против их воли, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

    Как отмечается, к людям применялись меры физического и психологического воздействия. Продолжаются следственные действия.

    Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУНП в Запорожской области, подразделения полиции особого назначения "КОРД" и прокуратуры области провели 5 обысков в местах незаконного содержания людей — так называемого Центра по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью.

    ГУНП в Запорожской области
    В Запорожье из "реабилитационного центра" освободили около 100 человек

    К совершению уголовного преступления и организации незаконной деятельности причастны мужчины — 1987, 1984, 1980 и 1972 г. р. Они создали на территории Запорожья Центр по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. Правоохранители установили, что центр не является врачебным учреждением, поскольку не имеет соответствующих документов.

    "На самом деле лечением "пациентов" никто не занимался. Их незаконно лишали свободы и удерживали с применением психологического и физического насилия", — подчеркивают в полиции.

    Располагалась эта организация по пяти адресам. В большинстве случаев инициаторами "лечение" становились родственники, которые платили за содержание от 2500 грн. до 3500 грн. в месяц.

    Напомним, ранее полиция Днепропетровской области освободила 87 человек, которых незаконно удерживали в "реабилитационных центрах".

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