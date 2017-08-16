Полиция освободила 87 человек из "центров реабилитации"

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Полиция Днепропетровской области освободила 87 человек, которых незаконно удерживали в "реабилитационных центрах".

"Полицейские освободили 87 лиц, которые незаконно содержались в так называемых "реабилитационных центрах". Сотрудники полиции и прокуратуры провели девять обысков в местах незаконного удержания людей. У всех, кто считал свое "лечение" принудительным, взяли заявления. Сейчас все пострадавшие вернулись домой", — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции в Facebook в среду.

Правоохранители выяснили, что руководители центров обещали пациентам помочь избавиться от наркотической, алкогольной и табачной зависимости.

По данным полиции, пациенты проживали в частных домах, первые несколько месяцев лечения им не разрешали выходить во двор, их распорядок дня состоял из чтения Библии, молитв и слушания проповедей. Чтобы не было возможности убежать, забирали телефон и паспорт. Когда человек выздоравливал, его выпускали на работу за пределами дома, чаще всего мужчин привлекали к тяжелому физическому труду на стройке. По словам мужчины, который добровольно пришел на лечение, такая схема позволила многим людям избавиться от зависимости.

Однако, согласно сообщению полиции, большинство пациентов считают, что их незаконно лишили свободы и привлекали к принудительному труду. Полицейские устанавливают организаторов этих реабилитационных центров, которых привлекут к уголовной ответственности по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". За это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

facebook.com/PoliceDniproRegion/ Полиция Днепропетровской области освободила 87 человек, которых незаконно удерживали в "реабилитационных центрах"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконное лишение свободы".

Как сообщалось ранее, за январь-июнь в Украине зафиксировано 144 преступления, которые связаны с торговлей людьми, помощь оказана 156 пострадавшим.