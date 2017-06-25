Аваков: под Киевом откроют медцентр для реабилитации военных

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. МВД планирует открыть в ноябре медицинский центр для реабилитации военных, которые получили контузии, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Уже запущена программа по реабилитации людей, получивших контузии от взрывов во время боевых действий. Мы делаем медицинский центр. Это специальный центр, который будет расположен в Киевской области. На него уже выделен бюджет", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в воскресенье.

По его словам, центр планируется открыть уже в ноябре этого года. Аваков сообщил, что это только один из проектов по реабилитации пострадавших от посттравматического синдрома, которые запускает МВД.

Аваков отметил, что комплексная программа по реабилитации пострадавших от посттравматического синдрома должна иметь государственное значение. "Это комплексная программа, которая должна иметь государственное значение. В целом, наше видение проекта мы уже скоро предложим СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — ред.). Думаю, что Александр Турчинов (Секретарь СНБО Украины — ред.) сможет предложить комплексные меры", — добавил министр.

Напомним, по данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.