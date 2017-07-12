Порошенко заявил о создании реабилитационных центров для бойцов АТО

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине создаются сети реабилитационных центров для бойцов АТО.

Об этом президент сказал во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ КП в Сумах.

"Все, кто прошел через настоящий ад, через фронтовые испытания, должны почувствовать нашу с вами поддержку, нашу с вами заботу, поэтому уже создана в Украине сеть реабилитационных центров для таких воинов", — заявил Порошенко, передает УНИАН.

"Такой центр сегодня открывается у нас в Сумах. За этим открытием стоит работа многих людей, которые искренне желают помочь нашим защитникам вернуться к мирной полноценной жизни", — добавил президент.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что последствия боевых действий на Донбассе еще долго будут преследовать Украину и ее граждан.