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    Общество

    Порошенко заявил о создании реабилитационных центров для бойцов АТО

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    Как отметил президент, "все, кто прошел через настоящий ад, через фронтовые испытания, должны почувствовать нашу с вами поддержку, нашу с вами заботу".
    Визит Петра Порошенко в Сумы
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине создаются сети реабилитационных центров для бойцов АТО.

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    Facebook Национальной гвардии Украины/Андрей Некрасов
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    Об этом президент сказал во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ КП в Сумах.

    "Все, кто прошел через настоящий ад, через фронтовые испытания, должны почувствовать нашу с вами поддержку, нашу с вами заботу, поэтому уже создана в Украине сеть реабилитационных центров для таких воинов", — заявил Порошенко, передает УНИАН.

    "Такой центр сегодня открывается у нас в Сумах. За этим открытием стоит работа многих людей, которые искренне желают помочь нашим защитникам вернуться к мирной полноценной жизни", — добавил президент.

    Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что последствия боевых действий на Донбассе еще долго будут преследовать Украину и ее граждан.

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