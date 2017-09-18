КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник в Днепре, около 06.25 утра, на улице Глинки из маршрутного такси выпала девушка, сообщает местное издание Информатор.

"Мы патрулировали город, услышали крики о помощи и заметили стоящую маршрутку. Проехали дальше и увидели, что девушка лежит головой на асфальте, а ее ноги находились на бордюре. Она утверждала, что выпала из маршрутки. Мы вызвали "скорую", девушке сейчас оказывают первую медицинскую помощь врачи", — рассказал старший по особо важным делам управления патрульной полиции Андрей Ковальский.

"Информатор" В Днепре из движущейся маршрутки выпала девушка

До приезда медиков патрульные поддерживали девушке голову, чтобы свести к минимуму негативные последствия в случае повреждения позвоночника. Также стражи порядка прикрыли пострадавшую курткой, потому что девушку жутко "трясло".

"Девушка жаловалась на головную боль, на головокружение — это первые признаки сотрясения головного мозга. Также пострадавшая получила ушибы конечностей", — объясняет Андрей Ковальский.

Водитель маршрутки не знает, почему девушка выпала.

"Я в зеркало глянул, говорю: отойдите от двери. Она стала и стоит. Я потихоньку поворачиваю, начиваю притормаживать, и вижу, как дверь открывается, а девочка выпадает. Я сразу остановился", — прокомментировал водитель маршрутки.

На место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы выяснить, была ли исправна дверь транспортного средства. Маршрутку, в любом случае, придется отогнать на штрафплощадку для дальнейшей экспертизы, — говорят в полиции.

Напомним, ранее шестеро пассажиров маршрутного такси пострадали в результате его столкновения с легковым автомобилем во Львове.