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    В Днепре из движущейся маршрутки выпала девушка

    (обновлено: )25501
    Девушка жаловалась на головную боль, на головокружение - это первые признаки сотрясения головного мозга. Также пострадавшая получила ушибы конечностей, сообщил старший по особо важным делам управления патрульной полиции Андрей Ковальский.
    В Днепре из движущейся маршрутки выпала девушка
    "Информатор"

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник в Днепре, около 06.25 утра, на улице Глинки из маршрутного такси выпала девушка, сообщает местное издание Информатор.

    "Мы патрулировали город, услышали крики о помощи и заметили стоящую маршрутку. Проехали дальше и увидели, что девушка лежит головой на асфальте, а ее ноги находились на бордюре. Она утверждала, что выпала из маршрутки. Мы вызвали "скорую", девушке сейчас оказывают первую медицинскую помощь врачи", — рассказал старший по особо важным делам управления патрульной полиции Андрей Ковальский.

    "Информатор"
    В Днепре из движущейся маршрутки выпала девушка

    До приезда медиков патрульные поддерживали девушке голову, чтобы свести к минимуму негативные последствия в случае повреждения позвоночника. Также стражи порядка прикрыли пострадавшую курткой, потому что девушку жутко "трясло".

    "Девушка жаловалась на головную боль, на головокружение — это первые признаки сотрясения головного мозга. Также пострадавшая получила ушибы конечностей", — объясняет Андрей Ковальский.

    Водитель маршрутки не знает, почему девушка выпала.

    "Я в зеркало глянул, говорю: отойдите от двери. Она стала и стоит. Я потихоньку поворачиваю, начиваю притормаживать, и вижу, как дверь открывается, а девочка выпадает. Я сразу остановился", — прокомментировал водитель маршрутки.

    На место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы выяснить, была ли исправна дверь транспортного средства. Маршрутку, в любом случае, придется отогнать на штрафплощадку для дальнейшей экспертизы, — говорят в полиции.

    Напомним, ранее шестеро пассажиров маршрутного такси пострадали в результате его столкновения с легковым автомобилем во Львове.

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