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    В Кропивницком столкнулись две маршрутки: пострадал ребенок

    (обновлено: )38
    В результате столкновения двух маршруток пострадали четыре пассажира одного автомобиля, их доставили в больницу. Среди них ребенок.
    В Кропивницком столкнулись две маршрутки
    gre4ka.info

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, в Кропивницком на улице Соборной столкнулись две маршрутки – № 220 та № 5А, сообщает gre4ka.info.

    Как стало известно, в результате ДТП пострадали четыре человека.

    "В результате столкновения пострадали четыре пассажира одной маршрутки, их доставили в больницу", — отмечается в сообщении.

    По данным издания, одним из пострадавших является ребенок.

    gre4ka.info
    В Кропивницком столкнулись две маршрутки

    "Транспортные средства получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

    Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло утром в субботу на автомобильной дороге Полтава — Кременчуг близ села Розсошенцы.

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