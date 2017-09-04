В Кропивницком столкнулись две маршрутки: пострадал ребенок

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, в Кропивницком на улице Соборной столкнулись две маршрутки – № 220 та № 5А, сообщает gre4ka.info.

Как стало известно, в результате ДТП пострадали четыре человека.

"В результате столкновения пострадали четыре пассажира одной маршрутки, их доставили в больницу", — отмечается в сообщении.

По данным издания, одним из пострадавших является ребенок.

gre4ka.info В Кропивницком столкнулись две маршрутки

"Транспортные средства получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло утром в субботу на автомобильной дороге Полтава — Кременчуг близ села Розсошенцы.