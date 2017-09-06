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    Во Львове маршрутка столкнулась с легковым авто, шесть пострадавших

    (обновлено: )15
    Шестеро человек, среди которых 9-летняя девочка, обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.
    ДТП с участием маршрутного такси во Львове, 6 сентября 2017
    ГУ НП во Львовской области

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Шестеро пассажиров маршрутного такси пострадали в результате его столкновения с легковым автомобилем во Львове, сообщила в среду пресс-служба областной полиции.

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    По данным правоохранителей, столкновение маршрутного такси "Эталон" и автомобиля Honda Accord произошло в среду днем. На момент ДТП в маршрутке находилось около 20 пассажиров.

    "Шестеро пассажиров автобуса, среди которых 9-летняя девочка, обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного дела.

    Накануне сообщалось, что на маршруты во Львове не выехала треть автобусов, которые должны курсировать согласно договоров, заключенных с перевозчиками.

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