Во Львове маршрутка столкнулась с легковым авто, шесть пострадавших

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Шестеро пассажиров маршрутного такси пострадали в результате его столкновения с легковым автомобилем во Львове, сообщила в среду пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, столкновение маршрутного такси "Эталон" и автомобиля Honda Accord произошло в среду днем. На момент ДТП в маршрутке находилось около 20 пассажиров.

"Шестеро пассажиров автобуса, среди которых 9-летняя девочка, обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Накануне сообщалось, что на маршруты во Львове не выехала треть автобусов, которые должны курсировать согласно договоров, заключенных с перевозчиками.