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    Происшествия

    Над Черновцами пронеслась буря

    (обновлено: )161
    Из-за бури обочины улицы Галицкий Шлях при выезде из Черновцов сейчас завалены сломанными деревьями, в связи с этим движение на этой дороге заблокировано.
    Буря в Черновцах
    facebook.com/preor23

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Черновцах в воскресенье сильная буря повалила десятки деревьев, сорвала билборды и повредила автомобили, передает УНИАН,

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    Сообщается, что резкий и внезапный шквал ветра начался сегодня примерно в 20.00 и продолжался примерно полчаса.

    Из-за бури обочины улицы Галицкий Шлях при выезде из Черновцов сейчас завалены сломанными деревьями, в связи с этим движение на этой дороге заблокировано.

    Также отмечается, что на улице Комарова ветер повредил билборд, который висит над головами прохожих.

    Руководитель патрульной полиции Черновцов Олег Иосипив в Facebook призвал жителей города без необходимости не выходить на улицу: "Просим вас быть осмотрительными и осторожными. Призываем без необходимости не выходить из дома, ограничиться в передвижении на транспортных средствах и оставлять их в безопасных местах".

    facebook.com/preor23
    Буря в Черновцах

    Между тем в Киеве в воскресенье был побит температурный рекорд 1939 года.

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