Над Черновцами пронеслась буря

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Черновцах в воскресенье сильная буря повалила десятки деревьев, сорвала билборды и повредила автомобили, передает УНИАН,
Сообщается, что резкий и внезапный шквал ветра начался сегодня примерно в 20.00 и продолжался примерно полчаса.
Из-за бури обочины улицы Галицкий Шлях при выезде из Черновцов сейчас завалены сломанными деревьями, в связи с этим движение на этой дороге заблокировано.
Также отмечается, что на улице Комарова ветер повредил билборд, который висит над головами прохожих.
Руководитель патрульной полиции Черновцов Олег Иосипив в Facebook призвал жителей города без необходимости не выходить на улицу: "Просим вас быть осмотрительными и осторожными. Призываем без необходимости не выходить из дома, ограничиться в передвижении на транспортных средствах и оставлять их в безопасных местах".
Между тем в Киеве в воскресенье был побит температурный рекорд 1939 года.