Над Черновцами пронеслась буря

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Черновцах в воскресенье сильная буря повалила десятки деревьев, сорвала билборды и повредила автомобили, передает УНИАН,

Сообщается, что резкий и внезапный шквал ветра начался сегодня примерно в 20.00 и продолжался примерно полчаса.

Из-за бури обочины улицы Галицкий Шлях при выезде из Черновцов сейчас завалены сломанными деревьями, в связи с этим движение на этой дороге заблокировано.

Также отмечается, что на улице Комарова ветер повредил билборд, который висит над головами прохожих.

Руководитель патрульной полиции Черновцов Олег Иосипив в Facebook призвал жителей города без необходимости не выходить на улицу: "Просим вас быть осмотрительными и осторожными. Призываем без необходимости не выходить из дома, ограничиться в передвижении на транспортных средствах и оставлять их в безопасных местах".

facebook.com/preor23 Буря в Черновцах

Между тем в Киеве в воскресенье был побит температурный рекорд 1939 года.