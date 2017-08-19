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    Буря разрушила тент в Австрии: десятки раненых, есть жертвы

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    Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде к северо-востоку от Зальцбурга. Во время бури под тентом находилось около 700 человек.
    Скорая в Австрии
    flickr.com/Cha già José

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Два человека погибли, еще 40 получили ранения на севере Австрии из-за сильной бури, которая обрушилась на пивной тент во время местного фестиваля, сообщает агентство Рейтер.

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    REUTERS Jason Lee
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    По данным местных СМИ, во время бури под тентом находилось около 700 человек. Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде к северо-востоку от Зальцбурга.

    По данным местных СМИ, погибли мужчина и женщина в возрасте около 20 лет. Ранения десяти пострадавших оцениваются как серьезные.

    На место происшествия выехали около 150 спасателей.

    Напомним, 29 июня сильный дождь с ветром накрыл город Луцк. На проспекте Возрождения возле ресторана "Золотой дракон" буря свалило дерево.

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