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    В мире

    На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

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    Из-за магнитной бури, предупреждают врачи, может быть головная боль, повышение артериального давления, расстройство настроения, психические отклонения в виде обострения.
    Вспышка на Солнце, сентябрь 2017
    nasa.gov

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрывает Землю. Силовые потоки будут бушевать два дня. На нашу планету магнитная буря обрушилась из-за мощных вспышек на Солнце.

    Вспышка на Солнце, сентябрь 2017
    NASA
    Мощные вспышки на Солнце и их последствия для землян

    Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле, передает Рамблер.

    Из-за магнитной бури, предупреждают врачи, может быть головная боль, повышение артериального давления, расстройство настроения, психические отклонения в виде обострения.

    Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам. Впрочем, большинство людей влияния магнитных бурь за работой не замечают. А по-настоящему от них страдают не больше 10 процентов жителей Земли. 

    Ранее сообщалось, что новая чрезвычайно мощная вспышка произошла на Солнце, ее мощность оценили как Х8.2.

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