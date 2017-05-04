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    Фотоленты

    В Пекине бушует песчаная буря

    (обновлено: )26
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee
    Пекин накрыла песчаная буря
    REUTERS Jason Lee

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    На севере Китая, а также в столице страны бушует мощная песчаная буря, сообщает Bloomberg.

    Пекинское агентство экомониторинга предупреждает, что концентрация мелких частиц в воздухе составляет 500 милиграмм на кубический метр. В некоторых районах — до 800. При этом, по нормативам Всемирной организации здравоохранения этот показатель не должен превышать 25.

    Жителей настоятельно просят как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома.

    Смотрите также: Нашествие крабов на Кубе

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