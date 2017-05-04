В Пекине бушует песчаная буря

На севере Китая, а также в столице страны бушует мощная песчаная буря, сообщает Bloomberg.

Пекинское агентство экомониторинга предупреждает, что концентрация мелких частиц в воздухе составляет 500 милиграмм на кубический метр. В некоторых районах — до 800. При этом, по нормативам Всемирной организации здравоохранения этот показатель не должен превышать 25.

Жителей настоятельно просят как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома.

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