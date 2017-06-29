наверх
29.06.201720:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Луцк накрыла мощная буря

    261
    На проспекте Возрождения возле ресторана "Золотой дракон" свалило дерево. На улице Ковельской повалены деревья, повреждена троллейбусная линия и линия электросетей.
    Луцк накрыла мощная буря
    Волынские новости

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. 29 июня около 16:30 сильный дождь с ветром накрыл город. На проспекте Возрождения возле ресторана "Золотой дракон" свалило дерево, передают "Волынские новости". Ветки с дерева разбросаны и на территории мемориала.

    На улице Ковельской повалены деревья, повреждена троллейбусная линия и линия электросетей. Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Ютовец, предостерегая водителей обходить эту дорогу.

    Последствия непогоды также заметны на улице Львовской. "Большая липа упала прямо на проезжую часть!" — написала в Facebook Виктория Возняк.

    Волынские новости
    Луцк накрыла мощная буря

    Ранее сообщалось, что в нескольких районах под Луганском прошедший сильный ураган повредил более 70 домов.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Александр Турчинов на заседании СНБО
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест