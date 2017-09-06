наверх
06.09.201715:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ивано-Франковске известный адвокат найден мертвым

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (32)

    (обновлено: )23201
    По информации полиции, при первичном осмотре эксперты не обнаружили следов насильственной смерти, тем не менее "окончательные выводы можно будет сделать после вскрытия".
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Адвокат Александр Джус, который выиграл у "Киевэнерго" суд по тарифам, был найден мертвым в Ивано-Франковске, сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ивано-Франковской области Мирославу Белдик. По ее словам, вечером 3 сентября соседи Александра почувствовали неприятный запах и вызвали копов и спасателей с просьбой открыть входные двери квартиры на третьем этаже 5-ти этажного жилого дома по ул. Степана Бандеры, 12.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Расследование громких убийств закончится при следующей власти — Бортник

    Работники пожарно-спасательной службы по автолестнице проникли в квартиру через оконный проем балкона и обнаружили в комнате 28-летнего мужчины без признаков жизни.

    "На момент прибытия наших сотрудников дверные замки были без признаков взлома, мебельная обстановка в квартире не нарушена. При первичном осмотре эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.Однако, окончательные выводы можно будет сделать после вскрытия", — сказала Белдик.

    Соседи и близкие друзья Александра Джуса рассказывают, что у него были проблемы со здоровьем, что по их мнению и стало причиной смерти. Александр Джус закончил Прикарпатский университет им. Василия Стефаника, работал юристом. Занимался "горячими" социальными делами. В частности, выиграл два суда (первой и второй инстации) против ПАО "Киевэнерго". Согласно решению судов, "Киевэнерго" компенсировать киевлянам по их требованию разницу между фактической стоимостью услуг и завышенной, которая ошибочно пришла к ним в платежках.

    Ранее сообщалось, что в Одессе на улице Пушкинской женщина пыталась уговорить 10-летнюю девочку пойти с ней в неизвестном направлении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на здании АПУ
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"