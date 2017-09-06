В Ивано-Франковске известный адвокат найден мертвым

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Адвокат Александр Джус, который выиграл у "Киевэнерго" суд по тарифам, был найден мертвым в Ивано-Франковске, сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ивано-Франковской области Мирославу Белдик. По ее словам, вечером 3 сентября соседи Александра почувствовали неприятный запах и вызвали копов и спасателей с просьбой открыть входные двери квартиры на третьем этаже 5-ти этажного жилого дома по ул. Степана Бандеры, 12.

Работники пожарно-спасательной службы по автолестнице проникли в квартиру через оконный проем балкона и обнаружили в комнате 28-летнего мужчины без признаков жизни.

"На момент прибытия наших сотрудников дверные замки были без признаков взлома, мебельная обстановка в квартире не нарушена. При первичном осмотре эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.Однако, окончательные выводы можно будет сделать после вскрытия", — сказала Белдик.

Соседи и близкие друзья Александра Джуса рассказывают, что у него были проблемы со здоровьем, что по их мнению и стало причиной смерти. Александр Джус закончил Прикарпатский университет им. Василия Стефаника, работал юристом. Занимался "горячими" социальными делами. В частности, выиграл два суда (первой и второй инстации) против ПАО "Киевэнерго". Согласно решению судов, "Киевэнерго" компенсировать киевлянам по их требованию разницу между фактической стоимостью услуг и завышенной, которая ошибочно пришла к ним в платежках.

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