В Житомирской области нашли мертвым пропавшего мужчину

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Житомирской области спасатели достали из реки Роставица, что в Житмоирской области, тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"Погибший находился на расстоянии около 15 м от берега, у моста. На надувной лодке специалисты ГСЧС добрались до мужчины. С помощью спасательной веревки обвязали под руки погибшего и доставили его на берег", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 59-летний утопленник исчез 1 августа. Вещей мужчины на берегу не было. Специалисты предполагают, что тело унесло течением.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.