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    Происшествия

    В Житомирской области нашли мертвым пропавшего мужчину

    (обновлено: )84
    Как отмечается в сообщении ГСЧС, погибший находился на расстоянии около 15 м от берега, у моста. Специалисты предполагают, что тело унесло течением. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Житомирской области спасатели достали из реки Роставица, что в Житмоирской области, тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

    "Погибший находился на расстоянии около 15 м от берега, у моста. На надувной лодке специалисты ГСЧС добрались до мужчины. С помощью спасательной веревки обвязали под руки погибшего и доставили его на берег", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что 59-летний утопленник исчез 1 августа. Вещей мужчины на берегу не было. Специалисты предполагают, что тело унесло течением.
    Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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