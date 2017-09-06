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    Происшествия

    В центре Одессы женщина пыталась украсть маленькую девочку

    (обновлено: )210
    Женщина подошла к десятилетней девочке, когда та возвращалась с занятий. Ребенку предложили обойти перекрытие вместе, а когда девочка отказалась, стали уговаривать и хватать за руки.
    В Одессе пытались похитить ребенка на улице
    Фото со страницы Екатерины Михейцевой в Facebook

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. На улице Пушкинской в Одессе женщина пыталась уговорить 10-летнюю девочку пойти с ней в неизвестном направлении. Об этом сообщила на своей странице в Facebook замдиректора Одесского музея западного и восточного искусств Екатерина Михейцева.

    Фото со страницы Екатерины Михейцевой в Facebook
    В Одессе пытались похитить ребенка на улице

    Девочка шла с занятий, как вдруг к ней подошла женщина и сказала, что дальше проход закрыт. Она предложила ей обойти перекрытие вместе, а когда девочка отказалась, стала ее уговаривать и хватать за руки. Девочка не растерялась и подбежала к дежурному полицейскому. Персонаж весьма классического вида и поведения, – рассказывает Екатерина Михейцева. – Угрожала, уговаривала, заглядывала в глаза… Но, видимо, методы гипноза были не до конца ею изучены, и после попытки сбежать она была задержана нами. Патрульные и мама девочки прибыли спустя минут 20.

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