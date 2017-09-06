В центре Одессы женщина пыталась украсть маленькую девочку

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. На улице Пушкинской в Одессе женщина пыталась уговорить 10-летнюю девочку пойти с ней в неизвестном направлении. Об этом сообщила на своей странице в Facebook замдиректора Одесского музея западного и восточного искусств Екатерина Михейцева.

Фото со страницы Екатерины Михейцевой в Facebook В Одессе пытались похитить ребенка на улице

Девочка шла с занятий, как вдруг к ней подошла женщина и сказала, что дальше проход закрыт. Она предложила ей обойти перекрытие вместе, а когда девочка отказалась, стала ее уговаривать и хватать за руки. Девочка не растерялась и подбежала к дежурному полицейскому. Персонаж весьма классического вида и поведения, – рассказывает Екатерина Михейцева. – Угрожала, уговаривала, заглядывала в глаза… Но, видимо, методы гипноза были не до конца ею изучены, и после попытки сбежать она была задержана нами. Патрульные и мама девочки прибыли спустя минут 20.